В Огре построят новое родильное отделение за 1,2 млн евро

Менее чем за 1,2 млн евро в Огрской больнице будет построено новое родильное отделение, сообщил агентству LETA руководитель больницы Дайнис Широв.

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На прошлой неделе он подписал договор с компанией AKN о строительстве родильного отделения. Планируется, что отделение построят в течение года. Больница строит родильное отделение за свой счет.

Широв сообщил, что вчера в Огрской больнице родился 300-й ребенок, и по сравнению с прошлым годом это произошло почти на две недели раньше.

Больнице требуется новое родильное отделение, так как не всегда есть возможность обеспечить молодых мам отдельными палатами, как того хотят роженицы.

По информации Firmas.lv, оборот "Огрской районной больницы" в прошлом году достиг 12,40 миллионов евро. Больница зработала 911 765 евро.

Медицинское учреждение принадлежит самоуправлению Огрского края.