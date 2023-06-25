В Огре сданы в эксплуатацию здание новой государственной гимназии и спортивной арены
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В июне сданы в эксплуатацию здание и спортивная арена новой Огрской государственной гимназии на улице Г. Астраса, 1, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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Торжественное открытие двух новых корпусов планируется 18 августа - во время праздника города Огре.

Дума Огрского края приняла решение о реализации данного проекта в июне 2017 года. В январе 2018 года самоуправление заключило соглашение с Центральным агентством финансов и контрактов о реализации проекта, софинансируемого ЕС. Стоимость проекта составила 18,62 млн евро.

В ходе проекта в 2018 и 2019 годах в Огрской 1-й средней школе были произведены различные улучшения. А самым финансово затратным мероприятием проекта стало проектирование и строительство нового здания Огрской государственной гимназии и спортивного корпуса. В настоящее время идет закупка и установка строительного оборудования, мебели.

Власти Огре подчеркивают, что строительство нового здания школы было срочно необходимо, поскольку население и количество учащихся в городе имеет тенденцию к увеличению. В настоящее время школы города переполнены, поэтому очень сложно обеспечить условия обучения, отвечающие современным требованиям.

Переезд Огрской государственной гимназии в новые помещения значительно улучшит условия обучения как в Огрской начальной школе, так и в Огрской 1-й средней школе, где классы для учащихся начальных классов устроены в неподходящих помещениях.

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