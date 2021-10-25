В Огрской больнице не хватает персонала: медучреждение не готово к наплыву пациентов с Covid-19

В Огрской больнице отсутствуют инфраструктура и персонал для лечения пациентов с Covid-19, сообщил председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв.

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Он напомнил, что государство закрыло инфекционное отделение в Огрской больнице более 25 лет назад. Для функционирования инфекционного отделения необходимы специально оборудованные помещения, безопасные как для врачей, так и для пациентов.

"В настоящее время инфраструктура нашей больницы, как и Мадонской, не позволяет проводить лечение инфекционных больных в существующих помещениях. Пересекаются пути амбулаторного, реабилитационного и стационарного потоков", - пояснил Широв.

Он указал на последнее решение Государственной оперативной медицинской комиссии, согласно которому больницы, которые не могут обеспечить лечение пациентов с Covid-19 на своей территории, должны принимать больше пациентов без подтвержденного коронавируса в остром состоянии и для оказания неотложной медицинской помощи.

"Это мы и делаем. Больница работает на 99% своего потенциала с начала прошлого года, и мы готовы продолжать", - подчеркнул руководитель Огрской больницы.

Широв отметил, что имеющийся персонал с трудом успевает обслужить более 400 пациентов, которые ежемесячно проходят лечение в больнице.

"Мы также предоставляем амбулаторную помощь в тех же помещениях, например, рентген, услуги компьютерной томографии и лаборатории, которыми пользуются 12 000 человек в год", - пояснил руководитель больницы.

Он считает, что была допущена большая ошибка по сокращению количества больниц и коек. Государство обязано держать в резерве не менее 25-30% мест.

"За последние 20 лет все только сокращалось и сокращалось, даже год назад еще обсуждалось уравнивание больниц, что в основном означало ограничение доступности услуг. Проблема Огрской больницы в том, что для такого крупного края мы не можем быть больницей четвертого уровня, которая могла бы оказывать помощь как жителям окрестных территорий, так и Рижского региона. В будущем количество коек в Огрской больнице обязательно нужно увеличить, но это решение государства", - подчеркнул Широв.

Как ранее сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения Индра Дрейка, Минздрав проводит переговоры о размещении пациентов с коронавирусом в Больнице травматологии и ортопедии, 1-й Рижской больнице, Огрской районной больнице, а также в Сигулдской и Юрмальской больницах.

Ранее Минздрав прогнозировал, что 1500 коек для пациентов с Covid-19 потребуются уже 23 октября, при самом благоприятном прогнозе это случится 27 октября.