В окрестностях Бауски не осталось масок для лица: все раскупили живущие там китайцы

За последние недели в окрестностях Бауски раскуплены все маски для лица: как рассказала в интервью Латвийскому радио главный редактор газеты Bauskas Dzīve Анита Розентале, их стали массово покупать живущие там китайцы. Розентале сослалась на рассказы работников аптек.

По словам фармацевтов, китайцы скупают маски в огромных количествах. Один покупатель ушел сразу с 1000 масок. Свою крайнюю заинтересованность в данном предмете личной гигиены изданию подтвердили и сами приезжие китайцы. Интересно, что берут они их не для себя, а пересылают родственникам в Китай.

Так как почтовое сообщение с Китаем заморожено, латвийским китайцам приходится передавать маски, отправляясь на родину лично или передавая со знакомыми, которые летят туда.