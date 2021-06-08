В окрестностях Чиекуркалнса, Тейки и Юглы из кранов в среду и в четверг может течь мутная вода
Foto: Panthermedia/Scanpix

Из-за промывки магистрального водопровода возможно помутнение воды в таких районах как Чиекуркалнс, Тейка и Югла, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Будет промываться примерно 4400 метров водопровода от перекрестка улиц Лиелвардес и Бривибас гатве до канала Юглас.

Работы будут вестись с 20:00 9 июня по 20:00 10 июня.

Воды не будет в домах №384а,403, 403а на Бривибас гатве и в домах №2, 2а, 2b, 2c на улице Шмерля. На улице Лиелвардес, 24, и в торговом центре Alfa будет уменьшен напор воды. В таких районах как Чиекуркалнс, Тейка и Югла из кранов может течь мутная вода.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!