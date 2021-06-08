В окрестностях Чиекуркалнса, Тейки и Юглы из кранов в среду и в четверг может течь мутная вода

Из-за промывки магистрального водопровода возможно помутнение воды в таких районах как Чиекуркалнс, Тейка и Югла, сообщает LETA.

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Будет промываться примерно 4400 метров водопровода от перекрестка улиц Лиелвардес и Бривибас гатве до канала Юглас.

Работы будут вестись с 20:00 9 июня по 20:00 10 июня.

Воды не будет в домах №384а,403, 403а на Бривибас гатве и в домах №2, 2а, 2b, 2c на улице Шмерля. На улице Лиелвардес, 24, и в торговом центре Alfa будет уменьшен напор воды. В таких районах как Чиекуркалнс, Тейка и Югла из кранов может течь мутная вода.