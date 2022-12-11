В окрестностях Даугавпилса начался снегопад, что усложнило условия движения

В воскресенье вечером в окрестностях Даугавпилса начался снегопад, что затруднило движение на основных дорогах, сообщает оперативная информация госпредприятия Latvijas valsts ceļi (LVC) и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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По данным LVC, 10 декабря около 17:30 дорожные условия на дорогах государственного значения осложнены только в радиусе нескольких десятков километров вокруг Даугавпилса, где шоссе покрыты противоскользящими материалами.

В остальных регионах Латвии вождение затруднено только по региональным дорогам.

В ближайшие сутки с юго-востока Латвию пересечет широкая зона осадков, которая принесет в понедельник и вторник (12-13 декабря) продолжительный и сильный снегопад. В результате снежный покров увеличится на 5-9 сантиметров.

В восточных районах в ночь на понедельник ожидается метель и очень сильный снег. В понедельник и на западе Латвии снежный покров увеличится еще на 10-14 см.

Во время метели видимость может снизиться до 100-500 метров, на дорогах образуются снежные заносы.

Ранее сообщалось, что с вечера воскресенья до вечера вторника в Латвии будет действовать оранжевый уровень метеопредупреждения из-за обильного снегопада и сильного ветра.

Ожидается, что снегопад нарушит автомобильно, железнодорожное и воздушное движение, движение пешеходов и другие мероприятия на открытом воздухе на больших территориях.

В таких погодных условиях следует быть очень осторожным при передвижении по дорогам и задавать больше времени на дорогу до места назначения.

Если погодные условия нанесли ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, то следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.