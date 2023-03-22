В окрестностях Деглавского моста огромные заторы. Что случилось?

Из-за ремонтных работ в окрестностях Деглавского моста в среду с утра образовались огромные транспортные заторы. Представители Rīgas satiksme сообщили, что отставание от графика могло составить до часа.

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Социальная сеть Twitter с утра разрывалась от количества гневных сообщений. Как отмечает LA, возмущенные жители также сообщали в соцсетях, что "пробка", состоящая в том числе из общественного транспорта, растянулась вдоль улицы А. Деглава от моста и почти до Дрейлини.

Многие пассажиры провели сегодня около часа только в заторе до Деглавского моста, опоздав на работу и учебу.

"Некомпетентность Рижской думы просто поразительна. В то время, когда Деглавский мост из-за ремонтов и проектов стал бутылочным горлышком на магистральной улице, к тому же для транспорта закрыта и улица Виеталвас, из-за велополос и полос общественного транспорта собираются заторы и на ул. Вайдавас. Вы там вообще нормальные?" — поделился своим мнением в Twitter рижанин.

"Когда прекратиться этот цирк? Вилнис Кирсис, Рижская дума! Деглавский мост — это пародия на движение. Мы уже запланировали минимум 40 минут на дорогу в школу. Мы провели больше часа, чтобы преодолеть дистанцию в 3 км!!! Кто возместит мне этот час и мое опоздание на работу? Объездные дороги закрыты", — пишет еще одна возмущенная рижанка.

В свою очередь, о ремонтных работах на этом участке сообщило предприятие Rīgas ūdens. По их словам, с 19.00 21 марта и до 05.00 22 марта они проводят ремонтные работы на перекрестке улиц А. Деглава и Аугшиела.