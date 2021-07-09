Valabijs
Foto: Valabijs

Кенгуру-валлаби Сидней, сбежавего из мини-зоопарка Atomi, разыскивают в окрестностях Лиепаи уже неделю, рассказала LETA представитель Atomi Светлана Пашковска.

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За последние три дня не поступало никакой информации о том, где может находиться Сидней. Валлаби пропал вечером 2 июля, когда работники заметили, что открыты двери вольера кенгуру. "Сидней жил там вместе с мамой Австралией, которую работники обнаружили на своей территории, а Сидней сбежал. Возможно, кто-то из посетителей специально открыл ворота", — допускает Пашковска.

Сиднея видели в Лиепае в парке у моря, на пляже, однако поймать его не удалось. Представитель зоопарка благодарна всем добровольцам, которые самоотверженно до самой ночи искали животное, ведь валлаби активны именно поздними вечерами и по ночам.

Пашковска считает, что Сидней может быть где угодно, в том числе, в лесу. Сейчас условия для выживания валлаби хорошие, поскольку в природе достаточно много еды. Однако большая опасность исходит от собак и автомобилей. По характеру Сидней — миролюбивое, любознательное и очень быстрое животное, что затрудняет его поимку.

В случае, если вы заметили кенгуру, хозяева просят сообщить об этом полиции по телефону 110 или же позвонить по телефону 25 560 040.

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LETA

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LETA
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