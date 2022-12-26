В окрестностях Лиепаи, Салдуса и Кулдиги обледенели дороги: движение автотранспорта затруднено
Foto: DELFI

По информации VSIA Latvijas valsts ceļi, вечером 26 декабря из-за снега и обледенения осложнено движение по дорогам в окрестностях Лиепаи, Салдуса и Кулдиги.

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К 20.00 затруднено движение по Клайпедскому шоссе (A11), а также на Лиепайском шоссе (A9) на участке от Лиепаи до Блидене. Также осложнено движение по региональным дорогам Курземе, которые ведут от Лиепайского шоссе через Кулдигу к Вентспилсскому шоссе, на участках до Злеки (P108) и до Ренды (P112 и P120).

Синоптики предупреждают, что вечером в понедельник, а также в ночь на вторник, начиная с юго-западных районов, Латвия окажется в зоне интенсивных осадков: ожидаются метель, переходящая в дождь. Дороги обледенеют, порывы юго-восточного ветра усилятся до 13 — 18 метров в секунду, а в Курземе порывы западного ветра будут достигать 19 метров в секунду.

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