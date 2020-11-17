В окрестностях Рижского центрального вокзала начинается строительство Rail Baltica

Сегодня, 17 ноября, в округе Рижского центрального вокзала начнутся строительные работы Rail Baltica, сообщает LETA. Во время строительства железнодорожный и автовокзал продолжат работу.

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Строительное объединение BeReRIX и рижские учреждения готовят план организации сообщения и потока пешеходов, чтобы как можно меньше затронуть перемещение между вокзалом, зданием Министерства сообщения и улицей Гоголя. Информация об ограничениях будет опубликована на сайте edzl.lv.

Первые подготовительные работы затронут участок железной дороги между ул. Маскавас и ул. Лачплеша.

Строительство всей железнодорожной линии Rail Baltica должно завершиться к 2026 году.