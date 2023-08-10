В октябре будут проиндексированы все пенсии или часть пенсий, не превышающие 609 евро

В этом году — уже в октябре — будут проиндексированы все пенсии, которые не превышают 609 евро. В отличие от предыдущих лет пенсии будут проиндексированы только с учетом одного показателя — инфляции. Министерство благосостояния приводит такой пример: пенсия в 450 евро при наличии страхового стажа в 45 лет, с октября увеличится до 478,80 евро (станет на 28,80 евро больше), также будут проидексированы и надбавки за годы стажа, накопленные до 1996 года.

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В этом году при индексации всех пенсий будет применяться единый коэффициент 1,0640.

Министерство благосостояния объясняет, что согласно нормативному регулированию, пенсионный индекс складывается из индекса фактических потребительских цен (то есть, инфляционного показателя) за последние 12 месяцев и реальных процентов позитивного прироста части суммы страховых выплат с зарплаты (суммируется вся сумма, с которой в течение года должны были производиться выплаты социального страхования).

В этом году ситуация, подчеркивает Минблаг, отличается от предыдущих лет. Из-за прошлогодней высокой инфляции в результате реальный прирост зарплат, с которой производителись социальные взносы, в 2022 году оказался нулевым или отрицательным. То есть, повышение зарплат "съела" инфляция. Поэтому этот показатель в этот раз не включается в индекс, применяемый к пенсиям. При индексации пенсий будет учитываться только индекс фактических потребительских цен в период с 1 августа 2022 года по 31 августа 2023 года, то есть, инфляция.

Министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что пенсионеры по старости и инвалидности дождутся "долгожданной индексации", отметив, что в последние месяцы темпы инфляции все же снижаются. Также Силиня акцентировала, что государство произведет индексацию и надбавок за годы трудового стажа, накопленные до 31 декабря 1995 года.

Индексации подлежат все пенсии и вознаграждения — по возрасту, выслуге лет, инвалидности, потери кормильца, которые присуждены или рассчитаны до 30 сентября 2023 года. Министерство благосостояния напоминает, что с общей суммы пенсии может взиматься подоходный налог с жителей, что может "съесть" выплачиваемую в итоге сумму. Также Минблаг подчеркивает: пенсии будет перерасчитаны автоматически, это обеспечит Государственное агентство социального страхования, жителям не нужно никуда обращаться.

Индексируются пенсии ниже 609 евро

В 2023 году будет пересмотрен размер пенсий и компенсаций или их часть, которая не превышает 609 евро. То есть пенсия, которая не превышает 609 евро, будет проиндексирована полностью. Если же пенсия, например, составляет 1000 евро, то проиндексированы все равно будут только 609 евро. То есть, в сугубо процентном отношении у пенсионеров победнее прибавка должна быть больше.

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Сумма в 609 евро появилась не случайно: это 50% от средней по стране зарплаты, за которые вносились взносы социального страхования в предыдущий год.

Полностью — вне зависимости от суммы пенсии — будут проиндексированы пенсии политрепрессированных, инвалидов 1-й группы, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Единый коэффициент индексации — 1,0640 — будут применяться ко всем пенсионерам: и к тем, чей стаж составляет менее 29 лет, и тем, кому назначена пенсия за работу в особо вредных и тяжелых условиях, и к тем, чей стаж составляет 30-39 лет, 40-45 лет или более 45 лет, подчеркивает Министерство благосостояния.

Далее Министерство благосостояния приводит примеры того, какими могут быть прибавки к пенсиям. Так пенсия в 450 евро при наличии страхового стажа в 45 лет, с октября увеличится до 478,80 евро (на 28,80 евро больше).

Будут проиндексированы надбавки за стаж до 1996 года

Также приндексированы надбавки к пенсиям по старости и инвалидности за годы стажа социального страхования, накопленные до 31 декабря 1995 года. При начислении этих прибавок будет также учитываться только индекс фактических потребительских цен (инфляция).

Сейчас надбавка за год стажа, накопленный до 31 декабря 1995 года, составляет 1,43 евро. Для тех пенсионеров по старости или инвалидности, которые достигли возраста выхода на пенсию до 31 декабря 1996 года, надбавка составляет около 2,14 евро. В результате октябрьской индексации — применения единого индекса в 1,0640 — надбавка в 1,43 евро возрастет до 1,52 евро, а надбаввка в 2,14 евро до 2,28 евро, поясняет Минблаг.

Ведомство приводит в данном случае такой пример. Пожилой человек, получающий пенсию в 450 евро за 45 лет стажа, получит прибавку в 35,75 евро (с учетом того, что 25 лет стажа приходятся на период до 31 декабря 1995 года). Соответствено, с октября этого года пенсия составит 478,80 евро и прибавка к пенсии 38 евро (умножаются 25 лет стажа до 1996 года 1,52 евро).