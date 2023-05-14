В Олайне построен центр дневного ухода и социальной реабилитации за 1,6 млн евро

Для оказания поддержки детям с функциональными нарушениями и взрослым с психическими расстройствами в Олайне за 1 597 570 евро построен центр дневного ухода и социальной реабилитации "Kastanis", сообщили агентству LETA представители самоуправления Олайнского края.
Из общей стоимости проекта сопутствующие расходы составляют 1,1 млн евро, которые состоят из финансирования из Европейского фонда регионального развития в размере 476 766 евро, дотаций самоуправленям в размере 14 263 евро, финансирования из госбюджета в размере 111 065 евро, а также финансирование самоуправления в размере 495 971 евро.
Строительство центра обошлось в 1 463 738 евро, строительный надзор — 43 081 евро, авторский надзор — 2959 евро. Затраты на проектирование составили 26 249 евро, на строительную экспертизу - 10 043 евро, на приобретение оборудования было потрачено 51 500 евро.
Реабилитационный центр поможет детям достичь и поддерживать оптимальный уровень физического, сенсорного, интеллектуального, психологического и социального функционирования, а также предоставит необходимые средства для достижения детьми максимально возможного уровня самостоятельности.
Дневной центр также даст возможность взрослым развить социальные навыки, получить образование, наладить социальные контакты и участвовать в различных индивидуальных, групповых и общественных мероприятиях в соответствии со своими потребностями.
В центре будут работать специалисты здравоохранения, образования и социальной работы с профессиональным образованием: социальный работник, воспитатель, психолог, логопед, физиотерапевт, трудотерапевт, Монтессори-педагог, АВА-терапевт, а также заведующая классами керамики и другие специалисты творческих мастерских.
В центре будут действовать разные направления программ социальной реабилитации. Детям будут доступны мероприятия по развитию и уменьшению функциональных нарушений, такие как развивающие занятия, индивидуальные консультации специалистов. Будет доступна и консультация психолога для получения психоэмоциональной поддержки.
Для взрослых с психическими расстройствами Социальная служба Олайне продолжит оказывать поддержку в сохранении и развитии базовых навыков в новом учреждении. Клиентам центра предложат освоить новые навыки в рукоделии, кулинарии и других творческих мастерских.