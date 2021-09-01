В Олайнский центр социального ухода будут принимать только привитых и переболевших

В Олайнский центр социального ухода будут помещать только привитых клиентов, начавших процедуру вакцинации либо переболевших Codid-19, сообщает LETA со ссылкой на самоуправление.

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При приеме будет спрашиваться действующий ковид-сертификат. Клиент обязуется сделать прививку или ревакцинироваться по истечении его срока годности. Также можно предъявить негативный результат теста на Covid-19 и дать обязательство сделать прививку в центре социального ухода. В этом случае клиент должен находиться на самоизоляции.

Если есть медицинские противопоказания к вакцинации, то нужно принести об этом справку от врача и сделать тест на коронавирус. В этом случае тоже необходимо соблюдать самоизоляцию.

Посещать клиентов могут только привитые и переболевшие бед признаков заболевания, а также привитые хотя бы одной дозой, если с момента вакцинации прошло 14 дней. Посещение возможно только по предварительной записи, только одним человеком и только до 15 минут.