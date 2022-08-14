В организмах обитающих в Балтийском море тюленей обнаружили ртуть и свинец

В анализах, взятых у детенышей тюленей в Рижском зоопарке, были обнаружены ртуть и свинец. Картина не тревожная для людей, но предупреждает о загрязнении моря, пояснил исследователь Алессандро ди Марцио Латвийскому радио. Об этом сообщает Rus.LSM.

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Ди Марцио приехал в Латвию в конце 2018 года. В кармане у него был ветеринарный диплом и докторская степень по биологии. До этого он изучал останки хищных птиц в Патагонии, а когда начал работать в Рижском зоопарке научным консультантом, задумал провести аналогичное исследование и искать следы загрязнений в организме животных.

При сотрудничестве специалистов факультета ветеринарной медицины Университета Мурсии в Испании и специалистов Рижского зоопарка, началась работа по сбору данных о детенышах тюленей, которые поступают в наш зоопарк по весне.

"Весной 2019 — 2020 годов поступило большое число тюленят — более 20. Обычно это 4-6 животных в год, но в те годы были теплые зимы. Результаты нашего исследования — это совершенно новые данные, поэтому вначале были трудности, ведь информации для сравнения нет. Теперь, по крайней мере, наше исследование послужит базой данных в будущем", — рассказал ученый.

Хотя все данные еще не обработаны, первые результаты ясно показывают, что все детеныши тюленей имеют небольшой уровень содержания ртути в организме. Для исследователей это не стало неожиданностью, ведь ртутное загрязнение присутствует практически во всех крупных водоемах мира — это глобальная проблема.

"Кроме того, мы должны принять во внимание, что образцы были взяты у неполовозрелых и истощенных тюленей, потому что обычно ртуть накапливается в тюленьем жире, и, возможно, этот уровень загрязнения был настолько низким, потому что тюленям было от 1,5 до 3,5 месяцев. Что, в свою очередь, показывает, что этот вид загрязнения является продолжительным и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у взрослых особей", — пояснил ди Марцио.

Он выявил, что в некоторых образцах крови было обнаружено значительное загрязнение свинцом, в будущем следует изучить этот факт детальнее — как и где животные могли отравиться свинцом.

Первые данные не показывают очень тревожной ситуации для человека, но являются предупреждением о содержании свинца в море. "Как я уже упоминал, следует учитывать, что это результаты по молодым тюленям, при анализе взрослых животных, возможно, была бы совсем другая картина, но имеющиеся результаты исследований помогают лучше понять процесс загрязнения Рижского залива", — сказал ди Марцио.

"Более интересен новый подход к использованию тюленей в мониторинге, а именно, результаты анализов этих животных можно использовать в качестве контрольных данных здоровья человека.

Тюлени являются основными хищниками в Балтийском море и питаются практически любыми видами рыб, данные анализов этих тюленей полезны как сравнение с состоянием здоровья человека, ведь мы тоже питаемся рыбой из Балтийского моря — так что содержание свинца, которое есть в море, попадает в рыбу, а потом и в тюленей, возможно у людей. Таким образом, с одним анализом мы получаем более широкое представление о здоровье человека и экосистеме в Балтийском море", — указал исследователь.