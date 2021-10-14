В осенние каникулы плановый скрининг будет проходить по обычному графику
Foto: LindasR plaukts

С учетом высоких показателей заражения Covid-19 в том числе во время школьных каникул с 18 по 24 октября тестирование учащихся 1-12 классов на Covid-19 в рамках планового скрининга будет проводиться лабораториями в соответствии с действующими графиками, сообщило Министерство образования.

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Тестирование в образовательных учреждениях должно проходить в эпидемиологически безопасных условиях, чтобы избежать новых рисков заражения.

Тесты сдают школьники, сотрудники и учащиеся образовательных учреждений, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, участвующие в формальном образовании, обучении по интересам, занятиях спортом, внеклассной и неформальной образовательной деятельности.

Тесты также можно сдать в отделениях лабораторий в субботу, 23 октября, и в воскресенье, 24 октября, по предварительной записи по телефону, но стоит считаться с очередями в связи с повышенной нагрузкой на лаборатории.

Кроме того, провести экспресс-тест на антиген могут медсестра или врач учебного заведения.

После каникул 25 октября возобновить очную учебу смогут только учащиеся и сотрудники с отрицательным результатом тестирования. Поэтому после передачи теста в лабораторию нужно обязательно дождаться результата теста. Лица с признаками болезни не будут допущены в учебные заведения.

Особо строгому контролю подлежат лица, прибывающие из-за границы. Не вакцинированные и не переболевшие лица, прибывшие из стран красной и желтой зоны, обязаны уйти на самоизоляцию на десять дней. Школьники до 12 лет в течение этих 10 дней не могут посещать школу.

Министерство образования и науки призывает родителей и школьников тщательно взвесить необходимость экскурсий или путешествий на предстоящих каникулах, а учителей просят обсудить с учащимися, почему в ситуации борьбы с пандемией Covid-19 чрезвычайно важно, чтобы определенные ограничения соблюдал каждый.

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LETA

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