В основной капитал больниц будет вложено 26,4 млн евро

Во вторник на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению принято решение инвестировать 26,4 млн евро в основной капитал нескольких больниц.

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Основной капитал больниц будет увеличен для создания коек интенсивной терапии, закупки медицинского оборудования и аксессуаров, разделения потоков пациентов и открытия аптек.

Из решения правительства следует, что основной капитал Рижской Восточной клинической университетской больницы будет увеличен на 23 363 667 евро, основной капитал Клинической университетской больницы имени Страдиньша — на 2 714 444 евро.

Основной капитал Детской клинической университетской больницы будет увеличен на 119 938 евро, основной капитал больницы "Гинтермуйжа" — на 174 128 евро, а Стренчской психоневрологической больницы — на 35 507 евро.