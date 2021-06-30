В отборе астронавтов Европейского Космического агентства будет участвовать 81 кандидат из Латвии

Заявки на конкурс Европейского Космического агенства (ЕКА) подали более 22 тысяч кандидатов из стран-участниц и стран-ассоциированных участниц ЕКА. Эти претенденты подали медицинские справки и заполнили онлайн-заявки. В 2008 году таких заявок было всего 8413.

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Для Латвии это первая возможность принять участие в программе астронавтов ЕКА. Желание стать астронавтом высказал 81 претендент из нашей страны: 60 мужчин (74,1%) и 21 женщина (25,9%).

В 2021 году в программе астронавтов участвуют 5419 женщин (24%). Это на 8,7% больше, чем в 2008 года, когда дамы составлялись только 15,3% претендентов.

В этом году ЕКА впервые объявило и отбор параастронавтов, в котором могут участвовать и кандидаты с физической инвалидностью. В рамках этой вакансии получено 200 заявок — в том числе, 2 заявки от мужчин из Латвии и одна от женщины из Латвии. Планируется, что выигравший кандидат будет сотрудничать с ЕКА в рамках разработки приспособлений, которые необходимы, чтобы такой астронавт в будущем мог работь как профессиональный член команды космической миссии.

Имена отобранных в астронавты кандидатов станут известны в конце 2022 года — после четырех этапов отбора. На первом этапе происходит оценка заявок на основании всех поданных документов и анкеты. В случае с заявкой на вакансию параастронавта дополнительно оценивается медицинская информация. В конце каждого этапа претендентам сообщают, прошли ли они в следующий тур.