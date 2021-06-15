В отдельных министерствах удаленно работают примерно 90% сотрудников

Пандемия Covid-19 показала, что удаленная работа позволяет эффективнее организовать функционирование государственного управления и снизить расходы. Об этом в интервью программы "900 sekundes" телеканала TV3 сказал директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис.

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"Сейчас в отдельных министерствах удаленно работают около 90% сотрудников, яркий пример — Министерство здравоохранения, поскольку там удаленно работают 95% чиновников. Это позволяет нам допустить, что четверть чиновников могут полностью или частично продолжать работу удаленно и после пандемии", — отметил Цитковскис.

На конкретный вопрос, насколько большой будет экономия, Цитковскис конкретно не ответил, добавив, что есть госучреждения, которые в силу специфики работы, должны функционировать очно. В качестве примера он привел Управление по делам гражданства и миграции, поскольку не все документы можно представить в удаленном режиме.

"Однако работа в госуправлении пересматривается и к осенью будем знать больше знать о конкретном объеме экономии", — подчеркнул глава Госканцелярии.

Отвечая на вопрос, много ли в госуправлении чиновников, которые приняли решение не вакцинироваться и смогут ли они в этом случае продолжить работу, Цитковскис сказал, что в отношении таких сотрудников будут применяться два подхода. Во-первых, их будут убеждать привиться, во-вторых — стимулировать бонусами.

В то же время директор Госканцелярии признал, что уже началась дискуссия о том, для представителей каких профессий в государственном управлении в будущем вакцинация будет обязательна.