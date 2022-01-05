В отдельных самоуправлениях у 40% домохозяйств могут быть проблемы с оплатой счетов за отопление

Об этом проинформировала представитель Латвийского союза самоуправлений Элла Петермане. Латвийский союз самоуправлений в письме правительству призывает ввести ряд решений по устранению энергетического кризиса, сообщает LETA.

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В письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство") и министру экономики Янису Витенбергсу (Национальное объединение) председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис утверждает, что к столь резкому повышению цен на энергоресурсы не готовы ни поставщики электроэнергии, ни поставщики теплоэнергии. А также не готовы и самоуправления, у которых в бюджетах не запланированы настолько большие суммы, чтобы хотя бы частично компенсировать рост цен на энергоресурсы.

Например, стремительный рост цен на природный газ в отдельных самоуправлениях страны вызвал критическую ситуацию, прогнозируется взлет сумм в счетах за отопление. Примерно 40% домохозяйств могут столкнуться с проблемами при оплате услуг теплоснабжения.

Примерно в трети самоуправлений тариф превышает медиану среднего тариф в 58 евро за мегаватт-час, что уже означает: трудности с оплатой счетов за отопление будут уже не только у нуждающихся и малообеспеченных жителей.

"Нужно своевременно действовать, чтобы предотвратить проблемы следующей зимой. Если не будут вводиться долгосрочные решения, в Латвии будет увеличиваться число людей, которые не смогут оплачивать счета за коммунальные услуги и будут подвержены риску нищеты", — предупреждает Каминскис.

Хотя цены на энергоресурсы меняются, такие колебания в позитивном направлении незначительны, и согласно долгосрочным прогнозам снижение цен на энергоресурсы в этом отопительном сезоне не ожидается. Следовательно те теплоснабжающие предприятия, у которых меняются или изменятся в ближайшие месяцы условия поставок топлива в результате роста цен на энергоресурсы, и особенно, на наз, ожидает неадекватно резкое повышение тарифов, указывает Латвийский союз самоуправлений.

И вот что Лавийский союз самоуправлений предлагает: