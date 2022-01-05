В отдельных самоуправлениях у 40% домохозяйств могут быть проблемы с оплатой счетов за отопление

Об этом проинформировала представитель Латвийского союза самоуправлений Элла Петермане. Латвийский союз самоуправлений в письме правительству призывает ввести ряд решений по устранению энергетического кризиса, сообщает LETA.
В письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство") и министру экономики Янису Витенбергсу (Национальное объединение) председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис утверждает, что к столь резкому повышению цен на энергоресурсы не готовы ни поставщики электроэнергии, ни поставщики теплоэнергии. А также не готовы и самоуправления, у которых в бюджетах не запланированы настолько большие суммы, чтобы хотя бы частично компенсировать рост цен на энергоресурсы.
Например, стремительный рост цен на природный газ в отдельных самоуправлениях страны вызвал критическую ситуацию, прогнозируется взлет сумм в счетах за отопление. Примерно 40% домохозяйств могут столкнуться с проблемами при оплате услуг теплоснабжения.
Примерно в трети самоуправлений тариф превышает медиану среднего тариф в 58 евро за мегаватт-час, что уже означает: трудности с оплатой счетов за отопление будут уже не только у нуждающихся и малообеспеченных жителей.
"Нужно своевременно действовать, чтобы предотвратить проблемы следующей зимой. Если не будут вводиться долгосрочные решения, в Латвии будет увеличиваться число людей, которые не смогут оплачивать счета за коммунальные услуги и будут подвержены риску нищеты", — предупреждает Каминскис.
Хотя цены на энергоресурсы меняются, такие колебания в позитивном направлении незначительны, и согласно долгосрочным прогнозам снижение цен на энергоресурсы в этом отопительном сезоне не ожидается. Следовательно те теплоснабжающие предприятия, у которых меняются или изменятся в ближайшие месяцы условия поставок топлива в результате роста цен на энергоресурсы, и особенно, на наз, ожидает неадекватно резкое повышение тарифов, указывает Латвийский союз самоуправлений.
И вот что Лавийский союз самоуправлений предлагает:
- Повторно призывает правительство снизить ставку НДС на электричество, газ и теплоснабжение до конца этого отопительного сезона или же выделить дополнительно из госбюджета средства на оказание поддержки по уплате НДС на поставку электроэнергии и других энергоресурсов.
- Считает, что необходимо заново определить круг жителей, у которых есть право претендовать на помощь в оплате услуг, связанных с энергоресурсами. Нужно пересмотреть саму дефиницию энергетической бедности, предусмотрев государственную поддержку домохозяйств, у которых расходы на энергоресурсы превышают 10% от расходов домохозяйства, а плата за отопление в отопительный сезон превышает 25% от расходов домохозяйства.
- Предлагает внести поправки в Закон об энергетике, предусмотрнв возможность на время приостановить правила об ограничениях на смену торговца, поскольку согласно нормативам, у пользователя есть право сменить торговца до 15-го числа предыдущего месяца. В свою очередь, у торговца до 20-го числа того же месяца есть право отказаться от этого пользователя.
- Призывает рассмотреть возможность для самоуправления, а также муниципальных агентств и обществ капитала, производить закупки природного газа и электроэнергии в динамичной системе закупок, что обеспечивает равноправный оборот информации. Также будет необходимо предусмотреть возможность введения схемы фиксированных цен на природный газ и электроэнергию междц биржевой ценой и ценой для окончательного потребителя в отопительный сезон этого года. Цель фактически искусственного сдерживания цен — обеспечить платежеспособность окончательного потребителя.
- Рекомендует установить условия оказания государственной поддержки теплоснабжающим предприятиям и самоуправлениям — нужно рассмотреть возможность предоставления краткосрочных займов. Также Латвийский союз самоуправлений считает, что государство должно производить централизованные закупки природного газа и электроэнергии с учетом общих принципов, территориального желения и экономического положения.