В озерах Кишэзерс и Бабелитис вода прогрелась до +20 градусов

В рижских водоемах наиболее теплая вода - в озерах Кишэзерс и Бабелитис, информирует пресс-служба Рижской муниципальной полиции.

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По данным на 11 июня, температура воды в Кишэзерс и Бабелитис составляет плюс 20 градусов.

В Даугаве в районе пляже на Кипсале вода прогрелась до +18 градусов, на Луцавсале - до +16 градусов, а в районе Румбулы - всего до +13 градусов.

Более прохладная вода - в Рижском заливе. На морских пляжах в Вецаки и Вакарбулли, а также в Даугавгриве температура воды не превышает +13 градусов.

В этом летнем сезоне в Риге действуют восемь официальных пляжей, где работают спасательные службы, а также ведется уборка территории и проводятся замеры температуры воды.