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Foto: Krüger / cc

Рыбные ресурсы озера Юглас пополнят 34 000 мальками судака, сообщает LETA.

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Мальков доставят из питомника Tome, который находится при институте по изучению здоровья животных и окружающей среды BIOR.

Пополнение озера рыбой обойдется в 8 274 евро.

Департамент Рижской думы по жилью и среде финансирует это из средств, которые получены с платы за получение прав на рыбалку во внутренних водах и морском побережье.

Мальков выпустят 26 августа в 11:00 возле усадьбы Зелустес, по адресу ул. Маза Юглас, 43/45.

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