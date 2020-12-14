В ожидании новых ограничений. Число госпитализированных растет, в крови доноров находят антитела. Главное о Covid-19 на 14 декабря

В Латвии могут еще сильнее ужесточить действующие ограничения против распространения коронавирусной инфекции. Число госпитализированных с Covid-19 за последнюю неделю увеличилось на треть, в крови доноров все чаще находят антитела. Власти ряда европейских и азиатских государств также столкнулись с серьезными проблемами в здравоохранении, вызванными второй волной коронавируса, а в США начался первый этап вакцинации. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать о пандемии Covid-19 на 14 декабря.

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Цифры. В Латвии за минувшие сутки выявили 210 случаев Covid-19. Скончались 3 человека. С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 25 885 человек, 352 человека скончались от коронавируса и последствий, вызванных инфекцией.

За минувшие сутки в Литве выявлено 1919 случаев Covid-19, 10 человек скончались. С момента появления болезни от коронавируса в Литве скончались 825 человек, по иным причинам умерло 403 зараженных. В Эстонии за сутки проанализировали 3985 проб на коронавирус, положительный результат дал 331 первичный тест, скончались пять человек.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 72,8 млн человек во всем мире, свыше 1,62 млн скончались, более 51 млн пациентов поправились.

В Латвии могут ужесточить действующие ограничения. С ухудшением ситуация в медицинских учреждениях в Латвии могут ввести еще более жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом. По неофициальной информации, в стране могут ввести ограничения на передвижения людей, как в Литве. Там с 16 декабря будет запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением медицинской помощи или в свою недвижимость в другом самоуправлении. Семьям разрешат прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.

Число госпитализированных с Covid-19 увеличилось на треть. Число больных коронавирусом, госпитализированных за неделю в Латвии, выросло на 35%. Количество сделанных тестов — на 12%, а количество выявленных результатов — на 0,6%. Сейчас каждый день выявляется в среднем 623 новых заболевших. Примерно половина заболевших — люди старше 50 лет. Быстрее всего инфекция распространяется в Латгале и Земгале, ситуация в Риге и Рижском районе начала стабилизироваться.

В крови доноров все чаще находят антитела. В Латвии увеличивается количество людей, в крови которых выявляются антитела к коронавирусу. По ее словам, если раньше таких доноров было два-три в неделю, то теперь в среднем около восьми в день.

Участников пикета против коронавирусных ограничений привлекут к ответственности. В субботу прошли два несвязанных между собой митинга против коронавирусных ограничений — один на набережной 11 Ноября, другой, возле Памятника Свободы. Участникам акций грозят штрафы в размере до 5000 евро. В настоящее время уже оштрафован 31 человек.

Продажи автомобилей в Латвии в этом году могут уменьшиться на 35-40%. Объемы продаж автомобилей в Латвии в этом году могут снизиться ориентировочно на 35-40%. Летом автоторговля начала восстанавливаться, в сентябре показатели всего на 7% отличались от обычных. Однако в октябре, когда начались признаки второй волны, падение достигло 28%.

Немцы проведут Рождество взаперти, в Лондоне хотят объявить наивысшую степень угрозы. Власти Германии прибегли к крайним мерам, которые могут сохраниться до конца зимы, в Южной Корее — пик эпидемии, на международных рейсах появится новая система отслеживания больных, а в США начался первый этап вакцинации. Эти и другие новости о развитии ситуации с Covid-19 в мире — в этом обзоре.

Stockmann продаст здания универмагов в Риге, Таллине и Хельсинки. Финская компания розничной торговли Stockmann, пострадавшая от пандемии коронавируса, продаст здания универмагов в Риге, Таллине и Хельсинки, но продолжит работать в них в качестве арендатора. Продажа недвижимости является частью программы реструктуризации Stockmann, которая была подана в апреле в окружной суд Хельсинки.

История дня. В Латвии все меньше банкоматов и банковских филиалов. Пандемия ускорила переход на безналичные расчеты во всем мире, в том числе и в Латвии — эта тенденция повлияла на изменения в сетях банковских филиалов и банкоматов. К примеру, в ближайшем будущем в Латвии появятся бесконтактные банкоматы. Тем не менее, эксперты полагают: несмотря на рост популярности безналичных расчетов, наличные деньги в обозримом будущем все же не исчезнут.