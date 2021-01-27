В ожидании новых правил: подрости нарушают ограничения, торговцы подают в суд. Главное о Covid-19 на 27 января
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Правительство задумывается о введении новых ограничений, торговцы обращаются в суд, а производители подстраивают свои вакцины под новые разновидности вируса. Портал Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 27 января.

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Цифры. В Латвии во вторник выявлены 1103 новых случая Covid-19, скончались 12 человек. Доля положительных результатов составила 9%. С начала пандемии в Латвии коронавирусом заразились 63 027 человек. В больницах лечатся 1052 человека с коронавирусом, у 104 из них болезнь протекает в тяжелой форме.

В Литве за минувшие сутки зафиксировали 1278 новых случев заражения коронавирусом, скончались 24 человека. В Эстонии — 636 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек.

В мире с начала эпидемии заболели более 100 млн человек, 2,17 млн скончались.

Ограничения. Правительство может ввести более жесткие ограничения на поездки и рассматривает возможность изменения правил въезда, например, разрешить въезд только для командировок. Кроме того, завтра, 28 января, власти рассмотрят разработанный под руководством министра здравоохранения Даниэля Павлютса план вакцинации от Covid-19, а также возможности изменения отдельных ограничений, в том числе — на торговлю.

Рост заболеваемости среди подростков. Среди подростков растет заболеваемость Covid-19. Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков сообщил о росте заболеваемости среди подростков в возрастных группах 13-15 лет и 16-18-лет. По словам эксперта, это позволяет делать вывод, что подростки, несмотря на удаленное обучение, не сидят дома и встречаются, не соблюдая ограничений. При этом Перевощиков отметил, что количество случаев Covid-19 каждый день уменьшается в среднем на 10-13%.

Торговцы подают в суд. Поскольку правительство уклоняется от диалога с представителями торговли, торговые предприятия решили обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить ограничения, введенные из-за распространения Covid-19. Жалобу планируется подать на следующей неделе.

Производители подстраивают вакцины. Производители вакцин заявляют, что они эффективны против новых мутаций Covid-19. Тем не менее, производитель Moderna выступил с предостережением — антитела, выработанные первоначальным вариантом вакцины, могут быть менее эффективны против нового Южноафриканского варианта B.1.351. Поэтому производитель планирует модифицировать поддерживающие дозы под новые мутации.

AstraZeneca прервала переговоры с ЕС. Но пообещала возобновить. Агенство Bloomberg сообщило, что представители британской фармацевтической компании AstraZeneca прервали телефонные переговоры с ЕС по поводу поставок вакцины от коронавируса. Представители стран ЕС намеривались добиться от британской компании объяснений по поводу того, с чем связана задержка поставок препарата. В компании заверили, что диалог будет продолжен. "Мы не выбыли. Можем подтвердить, что будем присутствовать на встрече с официальными лицами ЕС", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Москве сняли ограничения. Рестораны, бары и другие предприятия общепита получили разрешение возобновить работу в ночное время (с 23:00 до 06:00). Под послабления также попали ночные клубы, караоке, боулинг-клубы, дискотеки и другие организации индустрии отдыха и развлечений. Сотрудникам компании разрешили вернуться в офисы.

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Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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