В ожидании "омикрона": курс на ревакцинацию, риск дефицита рабочей силы из-за массовой заболеваемости, неясность с нагрузкой на больницы

"Омикрон" начал шествие по Латвии: если 4 января в стране были подтверждены 917 случаев заражения новым штаммом, то 5 января уже 1 419 случаев. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) прогнозирует, что количество случаев заражения "омикроном" будет удваиваться каждые два-три дня. В течение ближайших недель "омикрон" может стать в Латвии доминирующим вариантом коронавируса.

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Курс на ревакцинацию

Точных данных об удельном весе инфицирования "омикроном" среди всех заражений пока нет, но эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, допускает, что на новый штамм приходится до половины подтверждающихся случаев.

На заседании правительства Даниэль Павлютс признал, что вакцинация меньше защищает от "омикрона", чем от "дельты". В то же время глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация по-прежнему оберегает от тяжелого хода заболеваний и госпитализаций.

В свою очередь, эпидемиолог Никита Троянский привел данные о влиянии вакцинации на ход заболевания "омикроном", ссылаясь на статистику Великобритании.

Если в случае заражения "дельтой" в больницах оказывались примерно 10% инфицированных, то в случае заражения "омикроном" этот показатель ниже — 6,7%. Плохая новость, по словам Троянского, в том, что в случае "омикрона" ниже защита от риска госпитализации заболевших, привитых двумя дозами "вакцины" ниже, чем в случае заболевания "дельтой". В случае "дельты" защита составляет 85%, в случае "омикрона" — только 60%. Однако получение бустерной дозы, подчеркнул Троянский, ситуацию улучшает: в случае с "дельтой" защита возрастает до 98,5%, в случае "омикрона" — до 80%.

Поэтому государство берет курс на активную ревакцинацию. Сегодня в повестку дня Кабинета министров включен вопрос о фактическом введении срока действия сертификатов вакцинации, что призвано побудить жителей оперативно получить бустерную дозу.

Полностью вакцинированным лицом будет считаться житель Латвии, у которого с момента первичной вакцинации производства Janssen прошло не более 150 дней или же не более 270 дней с момента получения второй дозы вакцин других производителей. По истечению этого срока, чтобы считаться вновь вакцинированным, нужно будет получить бустер. Это решение еще предстоит принять правительству.

Непрогнозируемая нагрузка на больницы

Анализ ситуации, предоставленный Никитой Троянским, предполагает, что одновременно в больницах могут находиться фактически от 1000 до 5000 пациентов. Столь большая "вилка" в данных связана с тем, что пока не хватает информации об "омикроне" . Однако, как отметил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), именно нагрузка на больницы — это принципиальный момент: Латвия уже тяжело, но переживала волны "коронавируса" с 1000-1500 госпитализированных одновременно. Если госпитализированных будет больше, то это вызов, с которым система здравоохранения Латвии еще не сталкивалась, признал Кариньш.

И в любом случае, напомнил Даниэль Павлютс, ключевый момент — вакцинация и ревакцинация людей старше 60 лет. Отчет о готовности больниц к различным сценариям будет предоставлен Министерством здравоохранения во вторник, 11 января на заседании правительства.

Дефицит рабочей силы

Высокая заразность "омикрона" рискована не только перегрузкой больниц тяжелыми пациентами, но и тем, что одновременно не очень тяжело, но все-таки будут болеть очень многие жители. Соответственно, они будут находиться дома и не смогут работать. Одновременно в рамках борьбы с еще большим распространением вируса очень многие коллеги заболевших могут быть отправлены на самоизоляцию. Это чревато тем, что будет элементарно некому работать. Уже звучат прогнозы, что в одном учреждении или на предприятии могут быть одновременно выведены из строя до 40% сотрудников. В случае, если речь идет о предприятиях и учреждениях, критически важных для функционирования общества, это ставит перед Латвией новые вызовы. Скажем, заболевание 40% работников предприятий, занимающихся перевозками на общественном транспорте, грозит кардинальным сокращением рейсов.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс уже заявил, что если в Латвии сложится критическая ситуация с рабочей ситуацией, то можно будет принять решение о сокращении срока самоизоляции для контактныз лиц с нынешним 10 до 5 дней. По словам Павлютса, аналогичные рекомендации уже готовит Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.