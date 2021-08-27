В палатке на латвийско-белорусской границе найдены две женщины; одна из них больна и не получает помощь
Foto: LETA

Где-то на латвийско-белорусской границе в палатке находятся две женщины, одна из которых очень больна и не получает необходимую помощь, рассказал LETA представитель волонтерской организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилс Грасманис.

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По словам волонтера, ему известно о двух женщинах, которые находятся в палатке "где-то на границе". Gribu palīdzēt bēgļiem пытается получить информацию, чтобы понять ситуацию и предложить помощь.

Грасманис утверждает, что в ночь с 23 на 24 августа, когда произошло перед визитом экспертов Агентства по беженцам ООН перемещение соискателей убежища в Беларусь, обе женщины остались в палатке на границе. У одной из женщин серьезные проблемы со здоровьем, вторая присматривает за больной.

Представитель Gribu palīdzēt bēgļiem указывает на то, что волонтерам не удалось возобновить прямой контакт с соискателями убежища. Как существенную проблему Грасманис отметил, что ни представители негосударственных организаций, ни представители масс-медиа не могут попасть в приграничную зону. Ограничение доступа аргументируется тем, что в этой зоне небезопасно. Единственные, кому разрешено там находиться — сотрудники портала sargs.lv, специализирующего на вопросах обороны и безопасности.

По словам Грасманиса, обмен информацией осуществляется через Государственную пограничную охрану. Сотрудничество было успешным до того момента, как перед визитом экспертов Агентства по беженцам ООН исчезли три соискателя убежища.

Невзирая на такую ситуацию, волонтерская организация готова помогать, насколько это возможно.

Как уже сообщалось ранее, 83 просителя убежища, которые ранее находились на границе с Латвией, были приняты в Беларуси. Об этом сообщило МВД.

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