В пансионатах Covid-19 болеют около 500 человек
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В настоящее время в муниципальных и частных центрах социального ухода Covid-19 болеют 387 человек, а в государственных центрах социального ухода — 106 человек, сообщил специалист по связям с общественностью Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

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В последнюю неделю заболеваемость Covid-19 среди детей школьного возраста и молодежи снижалась, а среди пожилого населения Латвии росла, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Так, в возрастной группе старше 70 лет за семь дней заболеваемость увеличилась на 16%, в группе 60-69 лет — на 4,7%

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