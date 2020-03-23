В пансионатах и центрах социального ухода введен карантин, посещение жильцов запрещено

В связи с распространением болезни Сovid-19 в учреждениях длительного социального ухода и реабилитации введен карантин. Это значит, что нельзя посещать людей, живущих в этих учреждениях, а им запрещено выходить за пределы учреждения, рассказал представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Министерство просит проявить ответственность, оберегая своих близких, а также работников центров социального ухода, для которых это очень напряженное время.

Родственники могут звонить по телефонам социальных центров, где всю информацию им предоставят сотрудники учреждений.