В пансионатах от Covid-19 привиты 93% постояльцев и около 70% работников
Foto: DELFI

От Covid-19 привиты 93% постояльцев центров социального ухода и около 70% работников, сообщил на Латвийском радио министр благосостояния Гатис Эглитис.

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Он отметил, что ситуацию с вакцинацией в центрах можно назвать относительно хорошей, кроме того, охват вакцинацией еще может увеличиться, если Сейм утвердит поправки об обязательной вакцинации представителей отдельных профессий.

Министр отметил, что в этом году центры будут лучше готовы к новой волне Covid-19.

Эглитис пообещал, что со следующего года значительно увеличатся зарплаты работников пансионатов. В свою очередь индексация пенсий осенью этого года составит 4%-5% в зависимости от стажа.

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LETA

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