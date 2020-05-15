В пансионате Mārsnēni выявлена вспышка коронавируса: заболели сотрудники и постояльцы

Covid-19 был выявлен у нескольких сотрудников и постояльцев центра социальной помощи Mārsnēni в Приекульском крае, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Центр предоставляет платные долгосрочные и краткосрочные социальные услуги людям пенсионного возраста, а также инвалидам I и II групп.

В продолжении эпидемиологического расследования в центре социальной помощи было проведено целевое тестирование рабочего персонала и постояльцев.

"В настоящее время получена информация о нескольких подтвержденных случаях заражения среди сотрудников и постояльцев", — отметили в SPKC, пообещав обнародовать общие результаты 16 мая.

Вспышка Covid-19 в Mārsēni подтверждает, что пандемия не закончилась, поэтому, планируя выходные, жители не должны забывать о соблюдении мер предосторожности, подчеркнули в SPKC.

За последние сутки в Латвии было выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента начала пандемии Covid-19 подтвержден у 970 жителей страны. 662 человека уже выздоровели, 19 скончались.