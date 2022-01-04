В пансионате под Лимбажи "омикроном" заразились все постояльцы

Во многих центрах социального ухода сейчас нет ни одного заболевшего, однако пансионату "Спридиши" в Лимбажском крае не так повезло — омикрон-штаммом там заразились все 16 постояльцев. Об этом пишет агентство LETA.

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В центре социального ухода "Спридиши" коронавирус выявлен у 16 клиентов пансионата. Все они инфицированы омикрон-штаммом.

Как пишет LSM.lv, именно для постояльцев этого центра было организовано рождественское мероприятие в Доме культуры Поциемса. В мероприятии участвовали двух других пансионатов. Перед присутствующими выступил актер Андрис Берзиньш, который сейчас известен как противник вакцин от Covid-19. Десять заболевших положительные результаты тестирования спустя неделю после мероприятия. В двух других центрах социального ухода случаев заражения выявлено не было.

Элсте признала, что на мероприятии были соблюдены меры эпидемиологической безопасности. Постояльцы каждого пансионата сидели в своей части зала, по четыре человека за столиком. В целом присутствующих было немного.

Руководитель "Спридиши" Илзе Элсте не связывает случаи заражения с мероприятием. По ее словам, один из клиентов ушел из пансионата на целые сутки праздновать Рождество. Он стал одним из первых постояльцев центра, получивших положительный результат теста на Covid-19.

В свою очередь, в канун Нового года "омикроном" заразилась одна из сотрудниц "Спридиши".

14 заболевших вакцинированы от Covid-19, а двое категорически отказываются делать прививку. У всех болезнь протекает в легкой форме.

В целом по всей Латвии Covid-19 на данный момент болеют 20 клиентов домов социального ухода. Министерство благосостояния оценивает ситуацию как оптимальную.