В Пардаугаве и центре Риги у 2800 клиентов Sadales tīkls перебои с подачей электричества

Во вторник, сразу после 11.00 по техническим причинам возникли перебои с электроснабжением у 2 800 клиентов компании Sadales tīkls.

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Проблемы с подачей электроэнергии возникли у жителей улиц Стабу, Тербатас, Бруниниеку, Валдекю, Озолциема, Брукнас, Залениеку и прилегающих окрестностей.

Оперативная бригада Sadales tīkls немедленно приступила к локализации повреждения, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Причина помех в подаче электричества выясняется.