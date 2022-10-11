В Пардаугаве и центре Риги у 2800 клиентов Sadales tīkls перебои с подачей электричества

Во вторник, сразу после 11.00 по техническим причинам возникли перебои с электроснабжением у 2 800 клиентов компании Sadales tīkls.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Проблемы с подачей электроэнергии возникли у жителей улиц Стабу, Тербатас, Бруниниеку, Валдекю, Озолциема, Брукнас, Залениеку и прилегающих окрестностей.
Оперативная бригада Sadales tīkls немедленно приступила к локализации повреждения, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. Причина помех в подаче электричества выясняется.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.