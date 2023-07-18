В Пардаугаве на следующей неделе во время гидравлической проверки не будет горячей воды

В следующий вторник, 25 июля, во время гидравлической проверки во многих местах в Пардаугаве не будет горячей воды, сообщили агентству LETA в Rīgas siltums.

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Горячей воды не будет у жителей Иманты, Золитуде, Ильгюциемса, Гривы, Дзирциемса, Дзегужкалнса, Агенскалнса, Засулаукса, Шампетериса, Калнциемса, Даугавгривы, окрестностей улицы Триядибас, бульвара Александра Грина и Ранькя дамбис.

Для безопасности жителей, чтобы горячий теплоноситель не просочился в окружающую среду в случае повреждения тепловых сетей, перед гидравлической проверкой его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды упадет уже вечером предыдущего дня.

Гидравлические испытания проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена ​​уже вечером того же дня. В местах, где будут обнаружены повреждения тепловых сетей, возможны перебои с подачей горячей воды до устранения повреждений.