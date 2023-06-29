В Пардаугаве начнут возводить рижское колесо обозрения
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Вскоре силуэт Пардаугавы получит новый акцент — Рижское колесо обозрения, которое построит на левом берегу Даугавы латвийская компания RPR Operators в рамках проекта обновления исторической инфраструктуры парка Узварас.

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В данный момент завершается обустройство строительной площадки, а на следующей неделе начнется строительство фундамента колеса обозрения с бетонированием тестовых свай. Верхнее армирование и бетонирование фундамента планируется завершить в начале октября.

Параллельно со строительством фундамента будут изготавливаться конструкция колеса и прототип кабины, рассказал член правления RPR Operators Дмитрий Успенский. "В сентябре мы рассчитываем провести публичную презентацию, чтобы в октябре начать сборку самого колеса обозрения. Конечно, многое будет зависеть от погодных условий, однако конструкцию колеса мы хотели бы установить еще в этом году", — добавил он. Ввод в эксплуатацию вместе с благоустроенной территорией планируется в конце весны 2024 года.

В соответствии с новой концепцией планируется обновить сеть дорожек во всей части парка Узварас между Марупите, улицей Слокас и Ранькя дамбис. Также были пересажены два дерева, чтобы сохранить их на территории парка, высажены новые деревья редких и ценных пород. Началась подготовка к благоустройству запущенной части парка, чтобы по лучшим образцам европейских столиц создать новую зеленую зону отдыха. Возможность увидеть панораму города с небывалого ранее ракурса станет дополнительным бонусом этой территории.

Рижское колесо обозрения будет изготовлено в сотрудничестве с одним из ведущих мировых производителей таких конструкций и с привлечением латвийских предпринимателей.

Подробнее о проекте читайте — здесь.

В Пардаугаве начнут возводить рижское колесо обозрения
Foto: Publcitātes foto
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