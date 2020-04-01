В Пардаугаве посадят ещё 15 сакур
Foto: F64

В этом году Rīgas meži в столичном парке Победы посадит еще 15 сакур, сообщил агентству ЛЕТА член правления компании Эдгар Вайкулис.

РекламаЗакрыть

Сакуры в Пардаугаве уже расцвели, но из-за объявленного в стране чрезвычайного положения никаких публичных мероприятий в парке проходить не будет. Такое решение было принято после консультаций со специалистами Центра профилактики и контроля заболеваний.

Людей, которые все же решат полюбоваться сакурами лично, компания Rīgas meži призывает соблюдать установленные в стране ограничения.

Как сообщалось, в период чрезвычайного положения одновременно собираться в общественных помещениях и на открытом пространстве, не соблюдая дистанцию в два метра, могут не более двух человек, люди, живущие в одном домохозяйстве, родители и их несовершеннолетние дети, а также люди, которые выполняют рабочие и служебные обязанности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form