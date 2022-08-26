В Пардаугаве продолжается демонтаж фундамента снесенного памятника

26 августа в Пардаугаве продолжается демонтаж фундамента памятника воинам советской армии и откачка воды из пруда, сообщили в Рижской думе.

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Как пояснили в муниципалитете, в договоре на демонтаж памятника указаны объемы и сроки работ. В настоящее время строители работают с опережением сроков.

После того, как в четверг был снесен центральный объект памятника, сегодня продолжаются другие демонтажные работы, в том числе демонтаж цоколя.

Как сообщалось, в четверг днем в Пардаугаве, в парке Победы, снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и странах Балтии, демонтировав последний элемент комплекса — 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.