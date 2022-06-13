В Пардаугаве восстановлено движение 1-го и 5-го трамваев; они курсируют с опозданиями до часа

Rīgas satiksme информирует, что на перекрестке улицы Слокас и Юрмале гатве в направлении Иманты и Ильгюциемса по техническим причинам было остановлено движение трамваев, следующих по 1-му и 5-му маршрутам. Сейчас движение восстановлено, однако трамваи выбились из графика, могут прибывать с опозданием до часа.

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1-й трамвайный маршрут связывает через весь центр города Иманту и Юглу.

5-й трамвайный маршрут связывает через центр города Ильгюциемс и Милгравис.