В Пардаугаве восстановлено движение 1-го и 5-го трамваев; они курсируют с опозданиями до часа
Foto: Twitter/Breaking.lv

Rīgas satiksme информирует, что на перекрестке улицы Слокас и Юрмале гатве в направлении Иманты и Ильгюциемса по техническим причинам было остановлено движение трамваев, следующих по 1-му и 5-му маршрутам. Сейчас движение восстановлено, однако трамваи выбились из графика, могут прибывать с опозданием до часа.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

1-й трамвайный маршрут связывает через весь центр города Иманту и Юглу.

5-й трамвайный маршрут связывает через центр города Ильгюциемс и Милгравис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium