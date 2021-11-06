В пардаугавском парке открыта новая детская игровая площадка

В пятницу, 5 ноября, в парке Яунатнес в Агенскалнсе для посетителей открылась новая детская площадка, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Два года назад муниципалитет демонтировал устаревшие и небезопасные детские игровые площадки в парке Яунатнес. В этом году Департаменту жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы были выделены средства на строительство новой детской площадки.

По результатом конкурса департамент заключил договор с компанией GoPlay. Работа была завершена за полгода.

На детской площадке в парке Яунатнес установлено оборудование для разных возрастных категорий: например, маленьких детей от двух до шести лет порадует тематическая площадка "Состав поезда". Детям постарше, начиная с пяти лет, понравится игровой комплекс с различными элементами — для лазания, ролевых игр, укрытия, улучшения навыков общения и т. д. Однозначно будут востребованы качели, сиденья которых изготовлены из специальной амортизирующей резины, конечно, песочница с домиком и стол с песочным подъемником и многое другое.

Управлять этой, как и всеми другими игровыми площадками в городских парках, будет муниципальное предприятие Rīgas meži.