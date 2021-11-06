В пардаугавском парке открыта новая детская игровая площадка
Foto: riga.lv

В пятницу, 5 ноября, в парке Яунатнес в Агенскалнсе для посетителей открылась новая детская площадка, сообщает пресс-служба Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Два года назад муниципалитет демонтировал устаревшие и небезопасные детские игровые площадки в парке Яунатнес. В этом году Департаменту жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы были выделены средства на строительство новой детской площадки.

По результатом конкурса департамент заключил договор с компанией GoPlay. Работа была завершена за полгода.

На детской площадке в парке Яунатнес установлено оборудование для разных возрастных категорий: например, маленьких детей от двух до шести лет порадует тематическая площадка "Состав поезда". Детям постарше, начиная с пяти лет, понравится игровой комплекс с различными элементами — для лазания, ролевых игр, укрытия, улучшения навыков общения и т. д. Однозначно будут востребованы качели, сиденья которых изготовлены из специальной амортизирующей резины, конечно, песочница с домиком и стол с песочным подъемником и многое другое.

Управлять этой, как и всеми другими игровыми площадками в городских парках, будет муниципальное предприятие Rīgas meži.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas meži
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость