В парк Победы стянуты силы полиции; есть задержанные

Государственная полиция готова реагировать, если кто-то сегодня не будет соблюдать запрет на шествие или пикет против сноса памятника в парке Победы. Как передает репортер Delfi, в полудню в парк были стянуты силы правоохранительных органов.

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В 12:30 сотрудники полиции задержали в парке Победы женщину, у которой не было при себе документа личности.

По уточненным данным полиции, к 13 часам в парке Победы задержано два человека. Они отказались предоставить документы, поэтому были доставлены в полицейский участок для установления личности.

Ap pulksten 12.50: Uzvaras parka apkārtnē aizturētas divas personas, kuras atteicās atklāt savu identitāti, tādēļ abas nogādātas iecirknī personības noskaidrošanai. — Valsts policija (@Valsts_policija) May 28, 2022

На всей территории парке находятся сотрудники правоохранительных органов, в том числе работники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. Кроме того, на месте находятся сотрудники в штатском.

В полдень в парке начали собираться люди. По наблюдения репортера Delfi, они пытались понять, разрешено ли мероприятие или запрещено. Люди не высказывают своего мнения. Из-за дождика они прятались под деревьями.

Сотрудники полиции ведут разъяснительную беседу и призывают собравшихся покинуть парк.

Ранее в социальной сети "Twitter полиция предупреждала, что, несмотря на запрет на шествие или пикет, некоторые люди могут планировать несанкционированные действия.

"Мы работаем в усиленном режиме и готовы реагировать на любые сценарии развития событий", — заявили в полиции.

Как сообщалось, вчера вечером Административный районный суд принял решение об отклонении жалобы Русского союза Латвии (РСЛ) в связи с решением Рижской думы, которым РСЛ было запрещено проведение шествия протеста против сноса советского памятника в Пардаугаве.

Административный районный суд вынес сокращенное решение, отклонив заявление РСЛ и оставив без изменения решение о запрете на проведение шествия, принятое исполнительным директором города Риги 25 мая.