В парк Победы стянуты силы полиции; есть задержанные

Государственная полиция готова реагировать, если кто-то сегодня не будет соблюдать запрет на шествие или пикет против сноса памятника в парке Победы. Как передает репортер Delfi, в полудню в парк были стянуты силы правоохранительных органов.
В 12:30 сотрудники полиции задержали в парке Победы женщину, у которой не было при себе документа личности.
По уточненным данным полиции, к 13 часам в парке Победы задержано два человека. Они отказались предоставить документы, поэтому были доставлены в полицейский участок для установления личности.
Ap pulksten 12.50: Uzvaras parka apkārtnē aizturētas divas personas, kuras atteicās atklāt savu identitāti, tādēļ abas nogādātas iecirknī personības noskaidrošanai.— Valsts policija (@Valsts_policija) May 28, 2022
На всей территории парке находятся сотрудники правоохранительных органов, в том числе работники Государственной полиции и Рижской муниципальной полиции. Кроме того, на месте находятся сотрудники в штатском.
В полдень в парке начали собираться люди. По наблюдения репортера Delfi, они пытались понять, разрешено ли мероприятие или запрещено. Люди не высказывают своего мнения. Из-за дождика они прятались под деревьями.
Сотрудники полиции ведут разъяснительную беседу и призывают собравшихся покинуть парк.
Ранее в социальной сети "Twitter полиция предупреждала, что, несмотря на запрет на шествие или пикет, некоторые люди могут планировать несанкционированные действия.
"Мы работаем в усиленном режиме и готовы реагировать на любые сценарии развития событий", — заявили в полиции.
Как сообщалось, вчера вечером Административный районный суд принял решение об отклонении жалобы Русского союза Латвии (РСЛ) в связи с решением Рижской думы, которым РСЛ было запрещено проведение шествия протеста против сноса советского памятника в Пардаугаве.
Административный районный суд вынес сокращенное решение, отклонив заявление РСЛ и оставив без изменения решение о запрете на проведение шествия, принятое исполнительным директором города Риги 25 мая.
Ņemot vērā, ka šodien atsevišķas personas, neskatoties uz aizliegumiem doties gājienos vai piketos, iespējams plāno nesankcionētas aktivitātes, policija ir pilnā gatavībā. Strādājam pastiprinātā režīmā un gatavi reaģēt uz jebkuriem attīstības scenārijiem.— Valsts policija (@Valsts_policija) May 28, 2022