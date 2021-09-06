В парках и историческом центре Риги хотят снизить разрешенную скорость для электросамокатов

В парках и историческом центре Риги планируется снизить разрешенную скорость для электросамокатов до 15 и 20 километров в час вместо нынешних 25 км/ч, заявил мэр Риги Мартиньш Стакис (Par!/Прогрессивные) в ходе дискуссии, организованной Дирекцией безопасности дорожного движения.

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Мэр отметил, что самоуправление Риги начало переговоры с арендодателями электросамокатов о внесении соответствующих изменений. "Скорость в парке отдыха в Межапарке уже снижена до 15 километров в час. Это место, где мы хотим, чтобы семьи, гуляющие с маленькими детьми, чувствовали себя в полной безопасности", — сказал Стакис.

Он считает, что такие изменения помогут побудить пользователей электросамокатов выбирать маршруты не в парках, где гуляют родители с маленькими детьми, а в других местах.

"В целом мы поддерживаем все новые формы микромобильности, но, как и в любой новой отрасли, нам просто нужно найти способ вписаться в общую систему. В этом случае нам нужно создать систему, в которой электросамокаты остаются в общем потоке, но едут спокойнее, в предусмотренных для них местах и не обгоняют других участников дорожного движения, в первую очередь пешеходов. В то же время, если у нас будет больше велосипедных дорожек в городе, движение в этом отношении у нас будет более безопасным", — сказал мэр Риги.

Политик призвал заинтересованные стороны предоставить Рижскому самоуправлению больше полномочий по определению порядка движения электросамокатов.

Участники дискуссии отметили ряд других проблем, с которыми в настоящее время приходится сталкиваться из-за электросамокатов. Например: случается, что на электросамокате ездят два человека, хотя это запрещено правилами. Также в ходе дискуссии выяснилось, что водителей электросамокатов, превышающих скорость, фактически невозможно оштрафовать.

Как собщалось, количество дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов за восемь месяцев этого года увеличилось в 3,3 раза.

Всего за восемь месяцев количество ДТП с участием электросамокатов достигло 146, при этом 139 человек получили легкие травмы, а 11 человек — серьезные травмы.