В парках Риги установлены шесть кранов с питьевой водой — и для людей, и для собак

22 апреля в столице, в День Земли, когда в город уже пришло потепление, в парках были открыты шесть кранов с питьевой водой. Рижане и гости города могут, не опасаясь, пить воду из этих кранов. Также краны оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими пить воду четвероногим друзьям.

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Краны установлены в Верманском саду возле детской площадки, в Зиедоньдарзсе, на Эспланаде, в Межапарке возле зоопарка, в парке Дзегушкалнса и на детской площадке улицы Кр. Барона. Краны устанавливает Рижская дума в сотрудничестве с SIA Rīgas ūdens.

В пятницу, 22 апреля, при участии представителей Рижской думы и масс-медиа в Верманском саду был торжественно открыт кран с питьевой водой. В ходе мероприятия участники опробовали все возможности нового бесплатного крана — выпить воду самому, наполнить принесенную бутылку, напоить нашего четвероногого друга. Новые краны спроектированы так, чтобы быть доступными и для людей в инвалидных колясках

"Прошло ровно десять лет с тех пор, как созданная мной инициативная группа Ū vitamīns выступила с очень простым призывом: воду — бесплатно! Право на воду — фундаментальное, и Рижское самоуправление вложило огромные средства в то, чтобы городская вода сразу же была пригодной для питья. Чем больше людей пользуется водопроводной водой, тем больше кафе будут подавать ее бесплатно — во многих ресторанах это уже стало стандартом. И доступная питьевая вода также должна быть бесплатной в общественных местах на открытом воздухе — в парках и других местах города. Я призываю вас не покупать загрязняющие окружающую среду PET-бутылки, а наполнять свою бутылку в одном из новых бесплатных кранов в Риге. Таким образом, мы сэкономим деньги, уменьшим загрязнение и принесем большую пользу обществу в целом!", — заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

"Краны свободного доступа являются неотъемлемой частью современной городской инфраструктуры — они становятся все более популярными и необходимыми во многих местах Европы, и Рига — не исключение. Доступ к чистой питьевой воде также является одним из основных прав человека, определенных ООН. Дополнив городское пространство новыми кранами с питьей водой, Департамент жилья и окружающей среды предоставил больше возможностей жителям и гостям города утолить жажду в жаркие дни. Новые бесплатные краны дают возможность не только напиться — их также можно использовать для наполнения бутылок и для того, чтобы напоить, вашего четвероногого друга, таким образом, они действуют по принципуц "три в одном", — пояснил глава Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эдийс Пелшс.