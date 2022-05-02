В парке Победы можно ознакомиться с выставкой "Слава Украине! Героям слава!"

С 1 по 15 мая мая, у подножия памятника в парке Победы можно будет ознакомиться с 16 стендами — крупноформатными фотографиями и информацией о войне в Украине. Все фотографии тщательно отобраны и приобретены у международных информационных агентств.

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"Мы были убеждены, что это больше никогда не случится. Но прошло уже два месяца после шокирующего утра 24 февраля. Каждый день начинается с вопроса "Киев еще держится?". Держится. И будет держаться. Однако портового города Мариуполь больше не существует. Захватчики разрушили его до основания, обрекли на унистожение и разруху, подвергая регулярным обстрелам сотни тысяч людей. Потому что защитники города отказались сдаваться. На самом деле — Украина не готова сдаться захватчикам, хотя уже сейчас известные потери огромны, а ужасы, пережитые людьми, трудно описать", — пишет в аннотации к выставке журналист, автор текста Ингвилде Залите.

Экспозиция собрана в ответ на инициативу граждан "Создать фотовыставку о разрушениях войны в Украине, развязанной Россией" на платоформе ManaBalss.lv. Организатор выставки — Рижское самоуправление, куратор — фотограф Илмарс Знотиньш.

"Живя в Риге, в мире и покое, трудно поверить, что гордый, свободолюбивый народ так жестоко уничтожается, а большая европейская страна методично превращается в руины. Мы восхищаемся мужеством и стойкостью украинского народа. И мы надеемся, что эти преступления против человечества будут наказаны", — добавляет Ингвилде Залите.

Выбранные даты проведения выставки означают, что экспозиция будет открыта для осмотра и 9 мая. Напомним, что Сейм принял решение, что 9 мая этого года в Латвии отмечается день памяти жертв войны в Украине — и запрещены все праздничные и развлекательные мероприятия. Рижская дума не дала разрешение ни на одно из ранее заявленных на 9 мая мероприятий в парке Победы. В обществе и среди политиков продолжается дискуссия о сносе монумента в парке Победы.