В парке Прейльского поместья разрешат охотиться на бобров

Самоуправление Прейльского края приняло обязательные правила, разрешающие охоту на бобров в парке Прейльского поместья, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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В настоящее время ведутся переговоры с охотничьим клубом. "Как только правила вступят в силу, мы увидим, как ловить бобров. Официально охота на бобров разрешена до 30 апреля", — сообщил Лаурис Пастарс, представитель Прейльского края в Комиссии по координации охоты.

Положение разработано на основе Закона об охоте, который предусматривает право самоуправления издавать обязательные для исполнения правила охоты, определяющие районы, где разрешена охота. Принятые правила еще должны быть одобрены Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Правила были приняты потому, что посетители парка Прейльского поместья выразили недоумение, почему в парке не прекращается деятельность бобров, которые повреждают и уничтожают деревья.

С начала лета команда сотрудников парка старается максимально по закону искоренить бобров на своей территории. Было замечено, что несколько семей бобра поселились в парке в разных местах.

Сотрудники парка постарались минимизировать ущерб, наносимый бобрами, обмотав металлической сеткой стволы некоторых деревьев, но площадь парка слишком велика, поэтому защитить таким образом все деревья от повреждения бобрами не представляется возможным. Бобры постоянно укрепляют и расширяют созданные ими плотины. Демонтаж плотин только физической силой сотрудников не всегда возможен.