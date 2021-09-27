В парламент Германии избрана латышка Занда Мартена

От списка Социал-демократической партии Германии в бундестаг избрана 36-летняя юрист Занда Мартена, свидетельствуют предварительные результаты выборов. Мартена выросла в Лиепае, но уже 11 лет живет и работает в Германии, сообщает портал lsm.lv.

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"Результаты ожидали в Ратуше, однако было ясно, что официальные результаты не будут быстрыми, поэтому разошлись по домам. Сегодня утром в 6 были сообщены официальные результаты и тогда стало ясно — я внутри", — рассказала порталу Latviesi.com Занда Мартена.

Сейчас Занда Мартене, по ее словам, привыкает к ощущению, что она избрана депутатом. Она едет в Берлин, завтра у нее первая встреча.

По результатам выборов в одномандатном округе Дюссельдорфа кандидат от социал-демократов Мартена уступил кандидату от христиан-демократов Томасу Ярзомбеку. Мартена получил чуть менее 39 000 голосов (22,4%), в то время как 54 000 избирателей (31,1%) проголосовали за кандидата от христианских демократов.

Однако в Германии действует сложная смешанная избирательная система: у каждого избирателя два голоса: один он отдает в одномандатном округе за конкретного кандидата, второй за партийной список. Мартена, уступив в одномандатном округе конкуренту, получила мандат Бундестага по партийному списку.