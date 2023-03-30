В парламент вернулось историческое кресло Президиума Сейма времен первой независимости

В четверг, 30 марта, в рамках торжественного мероприятия кресло Президиума Сейма межвоенного периода вернулось в парламент. Его передал спикеру Сейма Эдвардсу Смилтенсу митрополит, архиепископ Рижской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич.

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Обращаясь к собравшимся, спикер Сейма подчеркнул, что нашей парламентской демократии и Сейму уже более 100 лет, и его история является неотъемлемой частью общей истории Латвийского государства.

"Забота об истории и традициях парламента — наш долг как Сейма Латвийской Республики. Пусть этот очевидец истории парламента напомнит нам о том, что сделали наши предшественники, а также о том, что в этом доме речь идет не о креслах, а о свободе, независимости и демократии", — подчеркнул Смилтенс, отметив, что кресло, как и другие важные вещи, во время советской оккупации было спасено от уничтожения только благодаря инициативе и понимаю патриотически настроенных людей.

Отныне оригинальное кресло Президиума Сейма межвоенного периода будет украшать зал голосования, где его смогут увидеть все желающие. Историческое кресло до сих пор находилось в Рижской Римско-католической церкви Святой Марии Магдалины, куда оно попало во время оккупации Латвии и сохранилось до наших дней. Епископ Янис Цакулс спас кресло от уничтожения, когда в здании парламента (в то время там располагался Верховный совет Латвийской ССР) проводилась замена мебели.

Кресло уже выставлялось в Сейме в нескольких экспозициях, связанных с историей парламента, в том числе на прошлогодних мероприятиях, посвященных столетию Сейма. Теперь кресло вернулось в парламент навсегда.