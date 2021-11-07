В парламенте обсудят предложение о выдаче ковид-сертификатов людям с антителами

16 ноября подкомиссия Сейма по общественному здоровью планирует обсудить возможность выдачи ковид-сертификатов людям при наличии антител к Covid-19.

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На встречу приглашены представители Министерства здравоохранения, Государственной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний, Латвийской медицинской ассоциации, Латвийской ассоциации семейных врачей и Латвийской ассоциации сельских врачей.

Как сообщалось, на этой неделе на заседании Сейма развернулась широкая дискуссия в связи с предложением депутата Иварса Зариньша выдавать ковид-сертификат людям при наличии антител к Covid-19.

Большинство депутатов отклонили предложение Зариньша. Во время прений представители оппозиции подчеркнули, что необходимо исследовать эту проблему, в то время как коалиционные депутаты возражали, что уровень антител не является доказательством достаточной защиты от Covid-19.

Руководитель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс заявил, что по этому вопросу ранее уже была дискуссия со специалистами, которые "разбираются в теме", и предложение было отклонено.

Депутат Эрик Пуценс напомнил, что группа депутатов из партии "Республика" неоднократно выдвигала это предложение, но его всякий раз отклоняли. Политик прогнозировал, что через некоторое время будет достаточно исследований из других стран по этому вопросу, антитела будут признаны в других странах, и тогда оппозиция сможет вновь обратиться к правящей коалиции с аналогичным предложением.