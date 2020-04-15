В связи с ограничениями, введенными на территории Латвии на время режима чрезвычайной ситуации, в преддверии пасхальных праздников многие церкви и приходы обращаются к верующим с просьбой не приходит на богослужения.

Синод Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) в официальном обращении к пастве отметил, что богослужения Великой Пятницы, Великой Субботы и Пасхальные богослужения должны планироваться без присутствия молящихся. Кроме того, в Великую Субботу не планируется освящать яйца, куличи и другие пасхальные снеди.

"Подавляющее большинство из нас в эти дни будет лишено возможности молиться в храме за богослужениями. Но из собора Рождества Христова будет организована прямая трансляция ночного Пасхального богослужения по телевидению ЛТВ1 и по радио ЛР4. Будет прямая трансляция ряда богослужений из Рижского Вознесенского латышского прихода по телевидению по программе Sportacentrs, а также прямые трансляции богослужений в интернете и из других приходов. Информация о приходских трансляциях в интернете на нашем сайте pravoslavie.lv.

Встаньте вместе с семьей, или в одиночестве, перед святыми иконами, затеплите лампадку и зажгите церковную свечу, чтобы молиться вместе со всей полнотой Христовой Православной Церкви, сохраняя нашу Святую Церковь и ее единство. Для каждого важно остаться в Церкви. Такие вынужденные семейные домашние молитвы вменятся за непосредственное посещение храма. И милосердный Господь ниспошлет молящимся Свою милость, помощь и дарует радость Своего Светлого Воскресения", — говорится в заявлении Синода ЛПЦ.

Также отмечается, что православные храмы открыты между богослужениями весь день. Каждый индивидуально в удобное для него время может прийти помолиться, поставить свечу, подать поминание. Находясь в храме все должны строго соблюдать установленное дистанцирование в 2 метра. Чтобы все могли причаститься, во многих храмах совершаются дополнительные богослужения — обедницы, за которыми можно причаститься, а для тех, кто не сможет попасть в храм на богослужения, во многих храмах и после богослужения в Великий Четверг и в Великую Субботу до 12 часов дня можно индивидуально прийти, исповедоваться и причаститься.

В Даугавпилсе местная старообрядческая община в пасхальные праздники не собирается отказываться от богослужений. В старообрядческих храмах будет строго соблюдаться количество участников богослужений, а вне служб храмы открыты для индивидуальной молитвы.

Благочинный Даугавпилсского круга, о. Дионисий Горюнов призывает всех, кто в субботу и воскресенье отправится в храм для индивидуальной молитвы, не нести с собой праздничной еды, освящения которой в эти дни не будет. Как сообщает портал Goroed.lv, освятить пасхальную снедь можно только после праздников в индивидуальном порядке с соблюдением всех правил безопасности и требований дистанции.