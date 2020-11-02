В пехотном училище в Алуксне у 23 солдат выявлен Covid-19

В пехотном училище Национальных вооруженных сил в Алуксне у 23 солдат выявлен Covid-19, подтвердила агентству LETA пресс-секретарь Министерства обороны Сандра Брале.

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Она не прокомментировала то, являются ли заболевшие учениками или персоналом училища. Сейчас продолжается интенсивное тестирование персонала, в том числе гражданских работников.

"Национальные вооруженные силы очень серьезно относятся к мерам эпидемиологической безопасности, но обучение солдат продолжается, и такое количество случаев не повлияло на работу школы", — отметила Брале.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 132 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа составила 5,8%, скончались три человека.