Официально номинированная президентом на должность премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство") берет паузу в переговорах о создании нового Кабинета министров до среды, 30 августа, сообщило агентство LETA. Позже "Объединенный список", настаивавший на паузе, сам пригласил Силиню во вторник побеседовать с парламентской фракцией.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Силиня ждет, но не долго

По словам Силини, именно "Объединенный список" попросил время для принятия решений в связи с формированием нового правительства. Кандидат в премьеры , не уточнила, какие именно решения намерен принять "Объединенный список".

В связи с запросом "Объединенного списка", во вторник, 29 августа, не состоятся ранее запланированные официальные переговоры между партиями, однако неофициальные консультации состоятся, сказала Силиня.

На вопрос агентства LETA, ожидается ли ответ от "Объединенного списка", готовы ли они войти в одно правительство вместе или с "Прогрессивными" или с Нацобъединением, Силиня ответила: "Жду их решения, будет ли они готовы работать в такой более широкой коалиции, какую мы могли бы им предложить. Им решать, готовы они работать или нет. Я, конечно, не буду долго ждать [после среды], если будут еще какие-то очень длинные дискуссии".

Невзирая на взятую по просьбе "Объединенного списка" паузу, Силиня надеется, что во время встречи в среду, 30 августа, она сможет проинформировать президента Эдгара Ринкевича о составе будущей правительственной коалиции.

"Объединенный список" зовет Силиню на встречу

Позже стало известно, что несмотря на взятую паузу в переговорах, "Объединенный список" во вторник, 29 августа, приглашает Эвику Силиню на заседание своей парламентской фракции, чтобы обсудить вопросы, связанные с формирование правительства. Об этом сообщил глава фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс, информирует LETA/

Политик признал, что "Объединенный список" может во вторник принять решение о том, с какими политическими силами готов идти в одну коалицию. В то же время, по словам Таварса, наилучший и отвечающий национальным интересам Латвии вариант коалиции — нынешний: "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение.

В этих условиях было решено пригласить Силиню на заседание фракции, чтобы "по-деловому, конструктивно" проговорить, как политик "Новое Единства" "как руководитель правительства, капитан будет удерживать корабль между волн и объединять команду, а не идеологически раскалывать".

Встреча станет возможностью для депутатов фракции "Объединенного списка" услышать Силиню, в том числе получить информацию о возможных моделях коалиции, какая коалиционная модель, по ее мнению, будет лучше и "что она принесет Латвии". "Одно дело, что кто-то держится за кресло, а совсем иное — какова способность действовать", — сказал Таварс.

Контекст: правительство не выдержит пятерых

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как уже сообщалось, в пятницу, 25 августа, Эвика Силиня провела первый раунд официальных переговоров с потенциальными партнерами.

На места в Кабинете министров претендуют — "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз "зеленых" и крестьян (16), "Объединенный список" (15), Национальное объединение (13) и "Прогрессивные" (10). С арифметической точки зрения существуют возможности создать коалицию большинства разных конфигураций, включающих в себя как пять, так и четыре, и три политических силы.

По итогам пятничных переговоров, стало ясно, что создать пятипартийную коалицию не удастся: не получается преодолеть идеологические разногласия между Национальным объединением и "Прогрессивными". Это признала и сама Силиня. В понедельник, 28 августа, правление "Нового Единства" обсуждает, с кем из этих двух политических сил лучше сотрудничать.

Ни "Объединенный список", ни Национальное объединение не хотят остаться вне правящей коалиции, следует из того, что сообщили Латвийскому радио представители обеих политических сил.