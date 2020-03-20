В период чрезвычайного положения можно использовать паспорт с истекшим сроком действия

В период чрезвычайного положения паспорт с истекшим сроком действия можно будет использовать для идентификации личности, предусматривают утвержденные сегодня Сеймом поправки к решению правительства об объявлении чрезвычайного положения.

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Если срок действия выданного в Латвии удостоверяющего личность документа истек, в период чрезвычайного положения его можно будет использовать для идентификации личности. В то же время в случае острой необходимости начальник Управления по делам гражданства и миграции или уполномоченное им должностное лицо смогут в виде исключения выдать новые удостоверяющие личность документы.

Также предусматривается, что иностранцы, проживавшие в Латвии на законных основаниях до 13 марта, законный срок проживания которых в стране истек после этой даты, могут продолжать проживать в Латвии во время чрезвычайного положения, не оформляя новый вид на жительство или не получая визу и при этом сохраняя право на работу.

Иностранцы, желающие продолжить пребывание в Латвии с видом на жительство, должны подать запрос на предоставление вида на жительство в электронном виде, заверив заявку и приложенные документы безопасной электронной подписью или отправив их по почте.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.