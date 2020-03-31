В период ЧС не нужно будет производить замену или верификацию счетчиков воды
Foto: DELFI

В период чрезвычайной ситуации в Латвии не нужно будет производить замену или верификацию счетчиков воды в квартирах, предусматривает утвержденное правительством предложение Министерства экономики.

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Во вторник приняты соответствующие поправки к двум правилам правительства. Предусмотрено, что в период чрезвычайной ситуации люди больше не должны обеспечивать доступ в свое жилье для проверки показаний любых счетчиков, а также менять их. Также в квартирах не будут производиться работы по установке новых счетчиков там, где их не было.

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LETA

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